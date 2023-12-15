В США заявили об изменении тактики операций Израиля в Газе

Последующие операции Израиля в секторе Газа будут отличаться от тех, что они проводили ранее. Об этом в пятницу, 15 декабря, заявил журналистам на посвященном поездке помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана в Израиль телефонном спецбрифинге представитель американской администрации.

По его словам, ЦАХАЛ перейдет от проведения крупномасштабной операции к нанесению точечных ударов. Но представитель США не уточнил, когда именно это произойдет.

«Не было никаких ожиданий относительно того, что широкомасштабная наземная операция по зачистке будет длиться неограниченное время», — цитирует американского чиновника ТАСС.

Ранее, 14 декабря, официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор заявил, что США продолжают давать зеленый свет войне в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Он отметил, что Вашингтон исходит из того, что любые обсуждения будущего административного устройства в Газе будут невозможны без ликвидации ХАМАС.

До этого, 10 декабря, журнал The Economist со ссылкой на источники рассказал, что США потребовали от Израиля завершения операции в секторе Газа до начала следующего года. Также сообщается, что американская администрация требует, чтобы Израиль предпринимал больше усилий для улучшения жизни мирных жителей Палестины.

В свою очередь, официальный представитель ЦАХАЛ Анна Уколова рассказала «Известиям», что в армии Израиля не ставят конкретных сроков по выполнению поставленных задач во время наземной операции в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.