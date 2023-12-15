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Французский политик Филиппо согласился с описанием Путина лидеров ЕС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Президент Российской Федерации Владимир Путин абсолютно прав, когда называет лидеров стран Евросоюза (ЕС) коллаборационистами. Об этом 14 декабря сообщает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Путин сегодня был прав на 100%, когда описывал лидеров стран ЕС!» ― заявил Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Филиппо написал, что ему особенно понравились рассуждения Путина касательно попыток лидеров стран ЕС сохранять героический фасад, словно французский генерал Шарль де Голль, в то время как в действительности они ведут себя как маршал Филипп Петен, ставший во время Второй мировой войны коллаборационистом, «подчиняющимся воле оккупантов».

По мнению французского политика, европейские лидеры, растратив свой суверенитет, действуют против интересов собственных стран.

«Всё верно! Нас возглавляют петены, предатели и коллаборационисты, которых нужно срочно устранить!» ― резюмировал Филиппо.

«Надо верить в великий российский народ»
Большая пресс-конференция и прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Основные цитаты

В этот день Владимир Путин в ходе «Итогов года» в формате прямой линии и пресс-конференции заявил, что нормализация отношений с Европейским союзом (ЕС) зависит не только от России, так как Москва не портила диалог с Брюсселем в одностороннем порядке.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводились более четырех часов в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря.

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