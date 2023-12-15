Российские ученые разработали новые методы лечения рака у домашних животных

В Российском биотехнологическом университете (Университет РОСБИОТЕХ) создали ряд инновационных способов лечения онкологических заболеваний у домашних кошек и собак. Исследования проводились на кошках и собаках со спонтанными опухолями, сообщила «Известиям» доцент кафедры Болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных РОСБИОТЕХа, кандидат ветеринарных наук Юлия Меликова.

«Наиболее распространенные онкологические заболевания у этих животных — лимфома, мастоцитома, плоскоклеточный рак, саркомы мягких тканей, меланомы, рак молочной железы. Вообще, онкозаболевания стали более распространенными не за счет того, что животные стали больше болеть, а из-за того, что изменился подход к диспансеризации, отношение хозяев к своим питомцам: заболевания стали выявлять на более ранних стадиях», — рассказала она.

В экспериментах участвовало более 150 пациентов московской ветклиники, и работы продолжаются. Всего осмотрено более 2 тыс. животных.

Одно из исследуемых заболеваний, к которому удалось подобрать химиотерапию, — плоскоклеточный рак ротовой полости. Он крайне агрессивен: вокруг опухоли развивается обширный воспалительный процесс, на поздних стадиях заболевания все резервные силы организма направляются на борьбу с этим процессом, что позволяет опухоли увеличиваться в два раза буквально за семь дней. Ученым удалось поднять выживаемость животных с трех месяцев до года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в пятницу, 15 декабря, в 10:00

Кошачий сглаз: созданы новые методы лечения агрессивного рака у домашних животных