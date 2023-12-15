В Шебекино решение о создании особой экономической зоны назвали судьбоносным

Директор завода «Аллнекс Белгород» Оксана Косицина выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку инициативы по созданию экономической зоны в Шебекино Белгородской области. Об этом она рассказала в интервью «Известиям» в четверг, 14 декабря.

«Я благодарна Владимиру Владимировичу Путину, нашему президенту нашей страны, за то, что он поддержал нашу инициативу создания особой экономической зоны в городе Шебекино, потому что для нас это действительно очень важное и судьбоносное решение», — сказала она.

По словам Косициной, такие меры позволят не только сохранить рабочие места, но и продолжить экономическое развитие региона.

Ранее, 14 декабря, замглавы Минэкономразвития РФ (МЭР РФ) Дмитрий Вахруков рассказал, что ведомство вместе с Белгородской областью уже прорабатывает предложения правительству России по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекинского округа.

Ранее в этот день Путин в ходе «Итогов года» поручил создать ОЭЗ в Шебекино. В округе необходимо сохранить рабочие места и обеспечить восстановление экономики, подчеркнул глава государства.

11 сентября на сессии Восточного экономического форума «Эволюция преференциальных режимов в России» Вахруков заявил, что целью создания ОЭЗ является не только привлечение инвестиций, но и обеспечение экономического роста.