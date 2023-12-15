Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Мир
Сенат США продолжит работу над помощью Украине в понедельник
Мир
Лидеры ЕС призвали к продолжению военной поддержки Украины
Мир
Хуситы подтвердили атаку на контейнеровоз Maersk Gibraltar
Мир
В Пентагоне предложили выбор между безопасностью США и помощью Украине
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Мир
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Мир
В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи
Недвижимость
Четверть элитных новостроек в Москве оказались историческими
Мир
Друзья Хантера Байдена сообщили о его готовности бежать из США из-за Трампа
Экономика
В Шебекино решение о создании особой экономической зоны назвали судьбоносным
Экономика
В 2023 году быстрее всего зарплаты росли у педагогов и госслужащих
Спорт
Футболки Месси были проданы на аукционе Sotheby's за $7,8 млн
Сюжет:

В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами

0
Фото: t.me/RVvoenkor
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в ночь на 15 декабря обстреляли Мариуполь: в направлении города выпустили три ракеты. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:25 — с северо-запада в направлении н.п. Мариуполь выпущено три дальнобойные ракеты», — сказано в Telegram-канале ведомства.

О пострадавших и разрушениях информации пока нет.

Осеннее обострение: ВФУ возобновили атаки на донецком направлении
Украинское командование попытается провести еще одно наступление перед распутицей, полагают эксперты

Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о двух погибших и трех пострадавших в Ленинском районе города в результате обстрела со стороны ВСУ.

Тогда же «Известия» показали кадры разрушенной в результате ударов вооруженных формирований Украины автобусной станции технического обслуживания (СТО) в Куйбышевском районе Донецка. Сообщалось, что в результате атаки на СТО, которая произошла накануне, погиб местный житель. Расследованием гибели водителя автобуса занимается Следственный комитет России.

ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023