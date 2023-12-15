В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Вооруженные формирования Украины (ВФУ) в ночь на 15 декабря обстреляли Мариуполь: в направлении города выпустили три ракеты. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 00:25 — с северо-запада в направлении н.п. Мариуполь выпущено три дальнобойные ракеты», — сказано в Telegram-канале ведомства.
О пострадавших и разрушениях информации пока нет.
Накануне мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о двух погибших и трех пострадавших в Ленинском районе города в результате обстрела со стороны ВСУ.
Тогда же «Известия» показали кадры разрушенной в результате ударов вооруженных формирований Украины автобусной станции технического обслуживания (СТО) в Куйбышевском районе Донецка. Сообщалось, что в результате атаки на СТО, которая произошла накануне, погиб местный житель. Расследованием гибели водителя автобуса занимается Следственный комитет России.
ВСУ ежедневно обстреливают территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей на фоне проведения спецоперации по защите Донбасса, о начале которой Россия объявила 24 февраля 2022 года.