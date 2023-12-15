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Эксперты рассказали о дефиците новостроек делюкс-класса на стадии котлована в Москве

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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На рынке новостроек делюкс-класса в Москве в октябре доля предложения недвижимости на начальной стадии строительства составила 6%, по подсчетам компании Rariteco. Год назад, в октябре 2022 года, застройщики продавали 29% объектов на стадии котлована.

Как рассказали аналитики «Известиям» 15 декабря, начальный этап строительства ― самый выгодный для инвестиционных вложений с точки зрения покупателя. В сегменте новостроек делюкс-класса такие варианты жилья стали самыми дефицитными.

По информации Rariteco, сейчас на начальной стадии строительства в Москве представлены только два проекта делюкс-класса.

«Новинки на рынке новостроек делюкс-класса появляются редко. Поэтому покупатели внимательно отслеживают старт продаж новых проектов и довольно быстро приобретают самые ликвидные варианты. Логика понятная: на старте продаж можно сэкономить, как, например, в случае с нашим кварталом, где средняя стоимость квадратного метра на 23% ниже рынка в начале продаж», ― сказала директор по девелопменту компании Rariteco Екатерина Борисова.

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Ранее, 10 декабря, аналитики ГК «Сумма элементов» сообщили «Известиям», что в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы зафиксирован дефицит проектов новостроек на начальной стадии строительства, когда квартиру можно приобрести по минимальной цене.

За неделю до того, 4 декабря, руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг сообщил, что рост объема нераспроданных квартир в российских новостройках связан с рекордными запусками новых проектов и высоким уровнем ввода жилья, и в этих условиях продажи идут опережающими темпами.

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