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К лету 2024 года ЕС намерен принять дорожную карту по реформированию союза

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lex Flores
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Евросоюз к лету 2024 года планирует принять дорожную карту внутренних реформ для дальнейшего расширения ЕС. Об этом говорится в резолюции итогов саммита стран союза, опубликованной в четверг, 14 декабря.

«Евросовет рассмотрит внутренние реформы на своих следующих заседаниях, с тем чтобы к лету 2024 года принять заключение по дорожной карте для будущей работы», — говорится в тексте документа.

В той же резолюции упоминается, что по мере расширения союза успешная европейская интеграция требует, чтобы политика объединения соответствовала будущему и финансировалась на устойчивой основе, основанной на ценностях, и чтобы институты ЕС продолжали эффективно функционировать.

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При этом решение о начале переговоров с Киевом по поводу интеграции было принято, несмотря на позицию Венгрии

Саммит Евросоюза проходит 14–15 декабря в Брюсселе. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

До этого, 12 декабря, агентство Bloomberg, ссылаясь на советника венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балажа Орбана, сообщило, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии.

29 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.

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