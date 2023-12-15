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Минобороны показало боевую работу танков Т-80БВМ группировки войск «Восток»

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск «Восток» уничтожают цели Вооруженных сил Украины (ВСУ), не входя в их зону поражения. Минобороны РФ 15 декабря показало, как танкисты 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа на модернизированных танках прицельно уничтожают живую силу и бронетехнику противника и оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям на южнодонецком направлении.

Благодаря модернизации танка Т-80БВМ существенно повысились его основные боевые качества: огневая мощь, защищенность, подвижность и управляемость. На боевой машине используются стабилизатор вооружения, прибор наблюдения механика-водителя ТВН-5, новый многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», который с помощью лазерного луча наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки. Это позволяет легендарному танку Т-80БВМ уничтожать бронированные цели, находясь вне зоны поражения.

На основе опыта применения бронетехники в ходе специальной военной операции танк Т-80БВМ получил специальные средства защиты, снижающие возможность наведения различного высокоточного оружия и прикрывающие от ударов барражирующих боеприпасов, бомб, сбрасываемых с квадрокоптеров, и атак FPV-дронов, рассказали в военном ведомстве.

Наводчик-оператор танка Т-80БВМ с позывным Чебан поделился, что обучался работать на танке Т-72Б3, а Т-80 стала для него новой машиной с такими характерными отличиями, как улучшенная скорость и маневренность. Вооружение оказалось знакомым, и управлять им не составило труда. Он также отметил улучшенную защиту танка, дополнительный фартук в носовой части, динамическую защиту.

«Машину получили 2022 года выпуска, можно сказать, прямо с завода. Немного доработали, поставили дополнительную защиту от дронов-камикадзе, ну и еще защита — сетка. Камикадзе в них запутываются лопастями и не детонируют. Таких моментов, чтобы танк подводил, вставал, пока не было: везде проходим», — дополнил рассказ о танке Чебан.

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Они предназначены для эвакуации раненых, разведки и размещения минометов

13 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские танкисты работают с закрытых позиций по ВСУ. В распоряжении бойцов ВС РФ есть точные координаты противника, в то время как противник не способен их разглядеть.

8 декабря Минобороны показало видео боевой работы экипажей танков Т-80БВМ российской группировки войск «Запад». Они уничтожили артиллерийские позиции ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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