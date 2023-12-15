Четверть элитных новостроек в Москве оказались историческими

Порядка 25% предложений высокобюджетных новостроек в центре Москвы приходится на проекты реконструкции исторических особняков или отдельных корпусов в рамках комплексной застройки. Больше половины из них вышли в продажу в последние два года. Об этом 15 декабря «Известиям» рассказали аналитики «Метриум».

На рынке новостроек элитного и делюкс-сегмента в ЦАО застройщики реализуют 63 проекта, из которых 23 предполагают реконструкцию исторических зданий. Всего в них продают почти 270 объектов недвижимости, что составляет 25% от общего объема рынка высокобюджетного жилья в центре Москвы, уточнили эксперты.

В основном это особняки рубежа XIX–XX веков постройки, добавили специалисты.

Обычно предложение в реконструированных зданиях ограниченное, квартиры и апартаменты быстро раскупаются. Больше всего реконструкций продается в двух районах — Тверском (шесть проектов) и в Пресненском (четыре). Эксперты выделяют несколько причин популярности исторических элитных домов.

Первая — это локация: проверено временем. Как правило, исторические особняки находятся в лучших локациях центра с точки зрения престижа.

Вторая причина — это легенда и связь поколений. Сама история — автор их рыночного позиционирования. Имена известных архитекторов, купцов, промышленников, творческих деятелей — это герои прошлого.

«Престиж приобретения исторического дома связан с тем, что клиент хочет обладать чем-то «вечным», «аутентичным», «памятным», «ценным». Жители исторических особняков чувствуют себя наследниками и продолжателями традиций многих поколений элиты, которая жила в центре Москвы в стенах этих домов», — отметил генеральный директор девелоперской компании «Петростиль Инвест» Дмитрий Мутовкин.

Третья причина — планировки, которые сильно отличаются от современных. Это привлекает покупателей дорогих новостроек, многие из которых занимаются своеобразным коллекционированием нестандартных объектов недвижимости.

При этом, как отметили аналитики, по своей инженерной «начинке» исторические особняки после реконструкции практически не отличаются от своих «юных» конкурентов. Девелопер полностью меняет все коммуникации, проводит глубокую реставрацию перекрытий, фурнитуры, кровли, подвальных помещений.

Уступают современным новостройкам элитные старые дома только в одной опции — в подземном паркинге. Построить новую парковку под домом или тем более рядом с ним в застроенном центре невозможно, добавили эксперты.

«Историчность здания становится ярким конкурентным преимуществом элитных проектов. Если в 2000-е годы застройщики стремились создать с нуля новостройку в центре, то сейчас наметился тренд на интеграцию в проект старинных построек, порой даже не имеющих принципиальной исторической ценности. Аутентичность стала модной среди покупателей коллекционной недвижимости», — сказала директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Ранее, 14 декабря, сообщалось, что предложение апартаментов в новостройках Москвы заметно сократилось. Больше всего показатель упал в районах Коптево (на 89%), Южнопортовый (82,5%) и Соколиная Гора (71,9%).

Тогда же аналитики компании «Метриум» сообщили «Известиям», что средневзвешенная цена квадратного метра в массовых новостройках столицы в конце ноября составила 328 181 рубль, увеличившись на 23,5% за год. В компании добавили, что наибольшую долю предложения по типологии лотов составляют однушки (38,5–0,2% п.п.).