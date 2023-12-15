Лидеры ЕС призвали к продолжению военной поддержки Украины

Лидеры стран Евросоюза в четверг, 14 декабря, на саммите в Брюсселе договорились продолжить военную помощь Украине и признали, что она остро нуждается в поставках ракет, боеприпасов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Евросоюз и его государства-члены будут продолжать удовлетворять насущные военные и оборонные потребности Украины. В частности, Евросовет настаивает на важности своевременной, предсказуемой и устойчивой военной поддержки Украины через Европейский фонд мира, а также через прямую двустороннюю помощь со стороны государств-членов», — говорится в итоговом заявлении саммита ЕС по Украине, который проходит в Брюсселе.

Евросовет подчеркнул острую необходимость ускорить поставки ракет и боеприпасов, в частности, в рамках инициативы о предоставлении 1 млн артиллерийских боеприпасов, а также предоставить Украине больше систем ПВО.

Саммит Евросоюза проходит 14–15 декабря в Брюсселе. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

При этом в тот же день агентство Bloomberg указало, что лидер победившей на парламентских выборах в Нидерландах крайне правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс заявил о необходимости сократить военную поддержку Украины и может реализовать эту идею, пока у страны есть собственные нерешенные вопросы безопасности.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.