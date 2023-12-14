Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Мир
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Мир
В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи
Мир
Вучич заявил о всеобщем понимании неспособности победить Россию
Мир
Венгрия осудила решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
Мир
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Мир
Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Мир
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент
Мир
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
Сюжет:

Жители Финляндии назвали закрытие границы с РФ поводом для семейных драм

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Последний день работы контрольно-пропускного пункта (КПП) «Торфяновка» («Ваалимаа») перед закрытием властями Финляндии стал не только поводом повидаться с родными, но и спровоцировал настоящие семейные драмы, когда члены интернациональных семей вынуждены снова откладывать возможность увидеться. Свою историю о том, как успела за день съездить в Выборг, «Известиям» рассказала Юлия Моисеева.

Юлия к родственникам в Выборг выехала утром 14 декабря и вечером успела вернуться обратно. У нее было несколько часов, чтобы повидаться с родными людьми и успеть до закрытия КПП. По ее словам, закрытие границ провоцирует настоящие семейные драмы.

«Закрытие границы, конечно же, сказалось. У меня мама, бабушка 96 лет. Вот сегодня съездили, навестили. Муж переживает, что границы закроют. Вроде успели. Муж уже позвонил, предупредил. Это ужасно!» — рассказала женщина.

Юлия добавила, что ее коллега-финка замужем за русским, в этой семье тоже ждали воссоединения и ужасаются вынужденной разлуке.

«Там тоже [подруга] вся в слезах. Они пока ждали воссоединения семьи, а сейчас же всё так затягивается теперь», — поделилась она.

Ушли в пропуск: РФ готовит ответ на закрытие КПП со стороны Финляндии
Какие ограничения вводит Хельсинки и почему республика идет по этому пути

Вечером 14 декабря стало известно, что десятки людей с велосипедами ждут очереди на переход российско-финской границы у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Торфяновка» («Ваалимаа»). Очередь у КПП образовалась после заявлений Хельсинки об очередном закрытии границы с Россией. Финляндия планирует закрыть его 15 декабря, о чем накануне сообщили в МВД страны.

Ранее 14 декабря Финляндия возобновила работу двух КПП на границе с Россией после их двухнедельного закрытия. Финская сторона сняла ограничения на работу и открыла пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». По словам премьер-министра Финляндии, границы должны были открыть до 14 января.

В предыдущий раз, 28 ноября, в Финляндии закрывали все КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря из-за наплыва мигрантов из третьих стран.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023