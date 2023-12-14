Жители Финляндии назвали закрытие границы с РФ поводом для семейных драм

Последний день работы контрольно-пропускного пункта (КПП) «Торфяновка» («Ваалимаа») перед закрытием властями Финляндии стал не только поводом повидаться с родными, но и спровоцировал настоящие семейные драмы, когда члены интернациональных семей вынуждены снова откладывать возможность увидеться. Свою историю о том, как успела за день съездить в Выборг, «Известиям» рассказала Юлия Моисеева.

Юлия к родственникам в Выборг выехала утром 14 декабря и вечером успела вернуться обратно. У нее было несколько часов, чтобы повидаться с родными людьми и успеть до закрытия КПП. По ее словам, закрытие границ провоцирует настоящие семейные драмы.

«Закрытие границы, конечно же, сказалось. У меня мама, бабушка 96 лет. Вот сегодня съездили, навестили. Муж переживает, что границы закроют. Вроде успели. Муж уже позвонил, предупредил. Это ужасно!» — рассказала женщина.

Юлия добавила, что ее коллега-финка замужем за русским, в этой семье тоже ждали воссоединения и ужасаются вынужденной разлуке.

«Там тоже [подруга] вся в слезах. Они пока ждали воссоединения семьи, а сейчас же всё так затягивается теперь», — поделилась она.

Вечером 14 декабря стало известно, что десятки людей с велосипедами ждут очереди на переход российско-финской границы у контрольно-пропускного пункта (КПП) «Торфяновка» («Ваалимаа»). Очередь у КПП образовалась после заявлений Хельсинки об очередном закрытии границы с Россией. Финляндия планирует закрыть его 15 декабря, о чем накануне сообщили в МВД страны.

Ранее 14 декабря Финляндия возобновила работу двух КПП на границе с Россией после их двухнедельного закрытия. Финская сторона сняла ограничения на работу и открыла пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». По словам премьер-министра Финляндии, границы должны были открыть до 14 января.

В предыдущий раз, 28 ноября, в Финляндии закрывали все КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря из-за наплыва мигрантов из третьих стран.