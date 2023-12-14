Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Мир
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Мир
В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи
Мир
Вучич заявил о всеобщем понимании неспособности победить Россию
Мир
Венгрия осудила решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
Мир
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Мир
Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Мир
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент
Мир
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
Сюжет:

Хуситы подтвердили атаку на контейнеровоз Maersk Gibraltar

0
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информация об атаке на контейнеровоз Maersk Gibraltar, следовавший из Омана в Саудовскую Аравию через Израиль, подтверждена йеменскими повстанцами (хуситами). Об этом 14 декабря сообщает новостной портал Ynet со ссылкой на представителя формирований хути бригадного генерала Яхью Сариа.

По словам Сариа, судно подверглось атаке при помощи ракет и беспилотников. Как отметил генерал, один из снарядов попал в контейнеровоз. Он уточнил, что «судно было атаковано после того, как экипаж корабля отказался отвечать на предупреждение военно-морских сил Йемена».

Ранее в этот день The Washington Post сообщала, что в Баб-эль-Мандебском проливе при попытке атаки на судно датского грузоперевозчика две запущенные хуситами ракеты пролетели примерно в 50 м от бортов корабля. Никто из экипажа Maersk Gibraltar не пострадал.

Атака на судно Maersk Gibraltar ― не первый подобный инцидент. Помимо крупного контейнеровоза, сообщает агентство Reuters, хуситы захватили принадлежащий Болгарии сухогруз под мальтийским флагом, который был взят на абордаж в Аравийском море недалеко от йеменского острова Сокотра.

Суда и последствия: как США ответят на атаки хуситов в Красном море
И как эскалация в регионе может сказаться на позициях Вашингтона

Ранее в этот день Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO) получил сообщение о новом инциденте, произошедшем в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

13 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими повстанцами (хуситами) красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу на данные действия.

Ранее, 9 декабря, представитель шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа пригрозил атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, независимо от того, какой стране оно принадлежит. В этот же день Вооруженные силы Франции сообщили, что их фрегат сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена.

До этого, 5 декабря, власти Ирана отвергли обвинения США и Великобритании в причастности к атакам на торговые суда в Красном море. В МИДе отметили, что подобные заявления сделаны с конкретными политическими целями и указывают на усилия британских властей изменить реалии региона. В министерстве посоветовали властям Великобритании вместо этого направить свои усилия «на прекращение военных преступлений против палестинских граждан».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023