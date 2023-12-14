Хуситы подтвердили атаку на контейнеровоз Maersk Gibraltar

Информация об атаке на контейнеровоз Maersk Gibraltar, следовавший из Омана в Саудовскую Аравию через Израиль, подтверждена йеменскими повстанцами (хуситами). Об этом 14 декабря сообщает новостной портал Ynet со ссылкой на представителя формирований хути бригадного генерала Яхью Сариа.

По словам Сариа, судно подверглось атаке при помощи ракет и беспилотников. Как отметил генерал, один из снарядов попал в контейнеровоз. Он уточнил, что «судно было атаковано после того, как экипаж корабля отказался отвечать на предупреждение военно-морских сил Йемена».

Ранее в этот день The Washington Post сообщала, что в Баб-эль-Мандебском проливе при попытке атаки на судно датского грузоперевозчика две запущенные хуситами ракеты пролетели примерно в 50 м от бортов корабля. Никто из экипажа Maersk Gibraltar не пострадал.

Атака на судно Maersk Gibraltar ― не первый подобный инцидент. Помимо крупного контейнеровоза, сообщает агентство Reuters, хуситы захватили принадлежащий Болгарии сухогруз под мальтийским флагом, который был взят на абордаж в Аравийском море недалеко от йеменского острова Сокотра.

Ранее в этот день Центр координации морских торговых перевозок при военно-морских силах (ВМС) Великобритании (UKMTO) получил сообщение о новом инциденте, произошедшем в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

13 декабря президент Израиля Ицхак Герцог заявил о переходе йеменскими повстанцами (хуситами) красной черты из-за атак на торговые суда в Красном море и призвал международное сообщество к коллективному ответу на данные действия.

Ранее, 9 декабря, представитель шиитского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа пригрозил атаковать любое судно, направляющееся в Израиль, независимо от того, какой стране оно принадлежит. В этот же день Вооруженные силы Франции сообщили, что их фрегат сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), перемещавшихся в его направлении над Красным морем со стороны Йемена.

До этого, 5 декабря, власти Ирана отвергли обвинения США и Великобритании в причастности к атакам на торговые суда в Красном море. В МИДе отметили, что подобные заявления сделаны с конкретными политическими целями и указывают на усилия британских властей изменить реалии региона. В министерстве посоветовали властям Великобритании вместо этого направить свои усилия «на прекращение военных преступлений против палестинских граждан».