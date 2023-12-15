Мишель: ЕС решил начать переговоры о членстве Украины и Молдавии в объединении

Европейский союз (ЕС) начнет переговоры о предоставлении членства Украине и Молдавии. Об этом 14 декабря заявил на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) глава Евросовета Шарль Мишель.

«Европейский совет принял решение начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии», — сказано в сообщении.

Кроме того, Мишель рассказал, что статус кандидата получила Грузия. Между тем Боснии и Герцеговине стать частью союза пока не позволено.

«ЕС начнет переговоры с Боснией и Герцеговиной, как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства», — написал он.

При этом Мишель подчеркнул, что шанс на вступление новых членов — это надежда как для народов тех стран, которые намерены стать частью ЕС, так и для всего континента.

Вступление Украины в ЕС поддерживают не все европейские политики. Так, ранее в этот день член комитета бундестага по делам Евросоюза Харальд Вайель от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявил, что включение Киева в ЕС обернется невыгодным положением стран — членов союза. Кроме того, он отметил, что Орбан должен спасти Германию от самой себя и не допустить Украину в ЕС.

До этого, 13 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что Венгрия намерена помешать членам Евросоюза совершить ужасную ошибку — позволить Украине вступить в сообщество. Политик указал, что он будет блокировать данное решение на саммите, даже если государство будет единственным из 27 лидеров стран-участниц, кто высказывается против.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.