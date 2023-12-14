Готовность нового ФОКа в подмосковном Волоколамске превысила 90%
В Волоколамске Московской области строительная готовность нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с ледовой ареной превысила 90%. Об этом сообщает региональное министерство строительного комплекса.
«Более 100 рабочих завершают чистовую отделку помещений, ведут монтаж инженерных сетей, благоустройство территории. Подрядчик приступил к первой заливке льда на катке», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», площадь ФОКа составляет около 6 тыс. кв. м. В здании разместили каток, трибуну на 230 мест, раздевалки и душевые, тренерские, медкабинет, кафе, зону ожидания и другие необходимые для работы спорткомплекса помещения. На прилегающей территории обустроена парковка и зона отдыха.
Открыть ледовую арену планируется в I квартале 2024 года. Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография».