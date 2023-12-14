Восстановление горевшего дома Челышева в Самаре завершат к осени 2024 года
В Самаре к сентябрю 2024 года планируют завершить восстановление дома на улице Красноармейской, 60 (доходный дом купца Д.Е. Челышева), где в марте 2023-го случился крупный пожар. Об этом сообщает городская администрация.
Проект работ включает восстановление межэтажных перекрытий, внутренних стен и перегородок, входных групп и инженерных коммуникаций. На сегодняшний день готовность объекта составляет 90%.
Как рассказал главный инженер подрядной организации Роман Щербаков, ремонт чердачных перекрытий уже завершен, межэтажные перекрытия готовы на 98%. Сейчас на объект завозят материалы для монтажа кровли, также продолжается возведение стен.
«Ряд озвученных жителями вопросов возникает в связи с динамикой проходящего ремонта. Так, один из поступивших вопросов касался повышения влажности в квартирах, что влияет на состояние перекрытий. В этих квартирах будет проведено дополнительное обследование и принято решение об устранении замечаний», — прокомментировал замглавы горокруга Самара — руководитель департамента городского хозяйства и экологии Александр Андриянов.
Решение о заселении людей в квартиры примут после монтажа кровли — осенью 2024 года. Тогда же будет рассмотрен вопрос необходимости косметического ремонта в местах общего пользования, пишет НИА «Самара».
Пожар на Красноармейской, 60, случился 22 марта 2023 года. Очаг возгорания находился на третьем этаже, огонь распространился на кровлю площадью 1,4 тыс. кв. м. В августе был разработан комплекс восстановительных работ.