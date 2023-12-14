Губернатор Омской области заявил о планах расширения трассы Тюмень — Новосибирск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 14 декабря заявил о планах по расширению федеральной трассы Тюмень — Новосибирск после вопроса журналистки президенту Владимиру Путину в ходе «Итогов года».

Во время прямой линии журналистка ГТРК «Иртыш» Елена Беляева посетовала на состояние автодороги. В ответ на ее вопрос Путин указал на важность модернизации дорог и инфраструктурного развития Сибири в целом и, в частности, Омской области.

«Владимир Владимирович обозначил планы расширения федеральной дороги Тюмень — Новосибирск, которая возьмет в кольцо и город Омск. В этом направлении работаем с заместителем председателя правительства России Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным», — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что омские власти также проконтролируют ситуацию с местным аэропортом.

«Также прозвучала необходимость создания у нас современного аэропорта. Работу продолжаем», — заключил он.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводились более четырех часов в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря.

В ходе прямой линии глава государства ответил на ряд вопросов по теме дорог. Так, президент указал, что платные трассы в стране могут появляться только при наличии альтернативных путей.