Премьер Бельгии объяснил причину неприменения Орбаном права вето на саммите ЕС

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в четверг, 14 декабря, заявил, что на саммите ЕС по началу переговоров о членстве в союзе Украины премьер Венгрии Виктор Орбан не применил права вето из-за решительного настроя других 26 членов сообщества, сообщает The Washington Post.

«Виктор Орбан не стал использовать вето. Это важный момент. Мы думали, что будет долгая дискуссия. <…> 26 стран очень четко давали понять, насколько важно дать сигнал. В определенный момент стало ясно, что он не будет противостоять этому», — рассказал премьер Бельгии журналистам.

Евросоюз решил начать переговоры о будущем членстве Украины и Молдавии. Грузии предоставили статус страны-кандидата на вступление.

Саммит Евросоюза проходит 14–15 декабря в Брюсселе. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

При этом Орбан 13 декабря заявлял, что Венгрия намерена помешать членам ЕС совершить ужасную ошибку и позволить Украине вступить в сообщество. Он подчеркнул, что будет блокировать такое решение.

До этого, 12 декабря, агентство Bloomberg, ссылаясь на советника венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балажа Орбана, сообщило, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии.

29 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.