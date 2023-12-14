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Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент
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На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
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Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
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Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
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WADA призвало ввести биопаспорта для олимпийских спортсменов из РФ
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Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
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Цены на советские елочные игрушки на «Авито» достигли 10 млн рублей
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Reuters сообщило о блокировании Австрией 12-го пакета санкций ЕС против РФ

Электромобиль протаранил машины в Москве

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