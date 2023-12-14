The Guardian заявил о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала заседания, где проходил саммит ЕС, при принятии решения о начале переговоров с Украиной. Об этом сообщил журналистам The Guardian европейский источник в кулуарах саммита 14 декабря.

«Орбан временно отсутствовал в зале заседаний, когда Совет принял решение по Украине, это было согласовано и сделано конструктивно», — сказал дипломат.

При этом другой источник подчеркнул, что Орбан «был осведомлен, какое решение будет приниматься».

Ранее, в этот же день Орбан заявил, что Венгрия считает плохим решением начало переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС. По его словам, Будапешт не хочет участвовать в обсуждении вступления Киева в организацию.

Саммит Евросоюза проходит 14–15 декабря в Брюсселе. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

При этом Орбан 13 декабря заявлял, что Венгрия намерена помешать членам ЕС совершить ужасную ошибку и позволить Украине вступить в организацию. Он подчеркнул, что будет блокировать такое решение.

29 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.