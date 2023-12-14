В Белом доме заявили об активном обсуждении обмена заключенными между США и РФ

Начало для возобновления переговоров между США и РФ может быть положено освобождением американцев, задержанных и осужденных в РФ. Об этом заявил 14 декабря на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Скажу в отношении США — он (президент РФ Владимир Путин. — Ред.) бы мог начать с освобождения американцев», — сказал Миллер. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Госдепа.

При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на регулярном брифинге подчеркнул, что Москва и Вашингтон продолжают активно обсуждать вопросы обмена заключенными и арестованными.

Таким образом они прокомментировал слова Путина в ходе «Итогов года» о надежде на решение вопроса обмена задержанного в России корреспондента московского бюро The Wall Street Journal Эвана Гершковича и приговоренного к тюремному заключению за шпионаж американца Пола Уилана. Глава государства рассказал о непростом диалоге РФ и США и подчеркнул, что американская сторона тоже должна услышать Россию.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге при попытке получения секретных сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса (ВПК) по заданию США. В тот же день Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия отправил Гершковича под арест. Он содержится в СИЗО «Лефортово». В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Журналисту может грозить лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

14 декабря Мосгорсуд отказался отпустить Гершковича из СИЗО по делу о шпионаже, оставив без изменения постановление Лефортовского районного суда Москвы от 28 ноября. Журналист остается под стражей до 30 января 2024 года.

Уилан, свою очередь, был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима. С тех пор США пытаются обменять Уилана по схеме обмена заключенными.