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Сюжет:

Вучич заявил о всеобщем понимании неспособности победить Россию

Вучич: Россию невозможно победить, это понятно уже всем
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Фото: Global Look Press/Tomas Tkacik
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Если смотреть на конфликт на Украине, то становится ясно, что Россию нельзя победить. Такое мнение в четверг, 14 декабря, высказал президент Сербии Александр Вучич.

«Мне кажется, это понятно уже всем. Говорю о фактах, а не о пристрастиях, болезни за одну или другую сторону. Поскольку это так, должно быть найдено решение», — заявил сербский лидер «РИА Новости».

Однако никто не знает, как найти это решение, в том числе США и Россия. По мнению Вучича, «страсти подняты до того уровня», что мельчайшая уступка той или иной стороны будет выглядеть как предательство и сдача национальных интересов.

«И это приводит меня к выводу, что эта проблема будет иметь долгосрочный характер, потому что никто не может выйти с предложением, которое было бы хоть сколько-нибудь приемлемо», — добавил президент Сербии.

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Ранее в этот день директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернулось полным провалом. Киевский режим не добился никаких успехов на поле боя, но понес при этом чувствительные, отчасти невосполнимые потери в живой силе и военной технике, уточнил глава СВР. В этот же день бывший главком НАТО Джеймс Ставридис указал на то, что правительство США разочаровалось в президенте Украины Владимире Зеленском из-за провалившейся контрнаступательной операции.

Также 14 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что с начала украинского контрнаступления Россия уничтожила 747 танков и 2,3 тыс. бронемашин ВСУ различного класса.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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