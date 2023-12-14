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Великобритания ввела запрет на импорт алмазов из России

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Великобритания вводит запрет на импорт алмазов из России с 1 января 2024 года, сообщается 14 декабря на сайте правительства страны.

Кроме того, Британия вводит эмбарго на экспорт в РФ ряда товаров двойного назначения, включая детали машин и электронику.

«Правительство Великобритании представляет законопроект о запрете импорта алмазов из России и планирует ввести запрет на оказание вспомогательных услуг в сфере металлов, когда это можно будет сделать совместно с международными партнерами», — сказано в сообщении.

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Ранее, 8 декабря, глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что страны Евросоюза подготовили 12-й пакет антироссийских санкций, который также содержит запрет на импорт алмазов из России. По его словам, власти ЕС несколько месяцев работали над тем, чтобы алмазы из России вошли в санкционные ограничения, но так, чтобы это не нанесло ущерба союзу.

До этого, 6 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя планы G7 по введению новых санкций на алмазы, заметил, что это давно не является новостью. Он добавил, что российские компании, зная об этом, пытаются хеджировать свои риски. При этом 20 ноября он заявил, что санкции ЕС на российские алмазы ударят по самим европейцам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 15 ноября назвала 12-й пакет санкций агрессивной деятельностью со стороны Запада и нарушением норм международного права, отметив, что рестрикции не останутся без ответа.

В июне этого года ЕС утвердил 11-й пакет санкций, введя ограничительные меры против 87 компаний и запретив поставки российской сырой нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба» в Германию и Польшу. Также в пакет санкций был включен механизм «борьбы с их обходом», который позволяет вводить ограничения против третьих стран.

Страны Запада усилили санкционное давление на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале проведения которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

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