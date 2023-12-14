Венгрия осудила решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз

Венгрия считает, что Евросоюз принял плохое решение о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС, заявил 14 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, Будапешт не хочет участвовать в обсуждении вступления Киева в ЕС.

«Членство Украины в ЕС — плохое решение. Венгрия не хочет быть частью этого плохого решения», — написал он на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Саммит Евросоюза проходит 14–15 декабря в Брюсселе. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в союз.

При этом Орбан 13 декабря заявлял, что Венгрия намерена помешать членам ЕС совершить ужасную ошибку и позволить Украине вступить в сообщество. Он подчеркнул, что будет блокировать такое решение.

До этого, 12 декабря, агентство Bloomberg, ссылаясь на советника венгерского премьер-министра по политическим вопросам Балажа Орбана, сообщило, что Венгрия готова снять вето на масштабное финансирование Киева в обмен на средства, которые ЕС удерживает из-за отступления Будапешта от демократии.

29 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Киев выполнил почти все требования, установленные ЕС, для начала переговоров о вступлении в союз. Украинский президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС еще в феврале 2022 года.