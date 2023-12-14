Цены на советские елочные игрушки на «Авито» достигли 10 млн рублей

Стоимость елочных игрушек времен СССР в объявлениях на маркетплейсе «Авито» достигла 10 млн рублей в преддверии Нового года, выяснили 14 декабря «Известия».

Такую цену указал автор объявления из Ростова-на-Дону, который намерен продать крупную партию советских елочных украшений.

Еще в одном похожем объявлении из Ростова стоит цена в 5 млн рублей. В свою очередь, продавец из Омска указал на набор игрушек цену в 4,2 млн рублей.

В значительной части подобных объявлений указывается стоимость от 100 тыс. до 1 млн рублей. В то же время минимальная цена на отдельные игрушки на маркетплейсе составляет менее сотни рублей.

Ранее, 7 декабря, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила «Известиям» на маркетплейсах, что за III квартал 2023 года она заблокировала более 1,7 млн карточек контрафактных товаров. В службе напомнили, что документ, консолидирующий такие практики, был разработан в июле представителями Объединения корпоративных юристов (ОКЮР), маркетплейсов, правообладателей и самой ФАС.