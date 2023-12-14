Очередной фельдшерско-акушерский пункт установили в Пензенской области

В Бессоновском районе Пензенской области возвели еще один модульный фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Модульный пункт будет обслуживать 350 жителей села Трофимовка. До конца года объект намерены подключить к инженерным коммуникациям и обеспечить горячей водой, после чего начнется процедура лицензирования.

«Это здание, которое включает смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, место для ожидания приема пациентами, а также санузел и раздевалку для персонала, с необходимой мебелью для комфортного пребывания и пациентов, и медицинского работника», — рассказал главврач местной больницы Сергей Шкадов.

Как уточняет ИА «Пенза-пресс», ФАП возвели в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение».