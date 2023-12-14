Жителю Ульяновской области вынесли приговор за убийство бывшей супруги

Суд в Ульяновской области вынес приговор 62-летнему жителю города Димитровград, обвиняемому в убийстве бывшей супруги. Об этом сообщают региональные СУ СКР и прокуратура.

Убийство произошло 25 марта 2023 года в квартире одного из домов по улице 50 лет Октября. Установлено, что 62-летний мужчина в ходе спонтанной ссоры с бывшей супругой нанес ей 15 ударов ножом по различным частям тела. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и приговорил его к восьми годам и 10 месяцам колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу, уточняет ulpravda.ru.

13 декабря сообщалось, что суд в Алтайском крае приговорил к 24 годам тюрьмы мужчину, который в начале года поджег в городе Рубцовске дом со спящими в нем людьми. При пожаре погибли три человека, в том числе сожительница осужденного.