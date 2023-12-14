Реклама
Прямой эфир
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Мир
Финляндия снова закрывает все КПП на границе с Россией
Общество
ЦОДД рекомендовал водителям выезжать после 19:00 из-за снегопада в Москве
Экономика
МЭР прорабатывает предложения по созданию ОЭЗ в Шебекино Белгородской области
Общество
Минэнерго сообщило о бессрочном характере программы догазификации в РФ
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Экономика
Экономист предрек ключевой ставке ЦБ России новый рост
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
Мир
В АдГ предупредили страны ЕС о негативных последствиях вступления Украины
Происшествия
Трое рабочих в Москве упали в строящийся бассейн с высоты 7 м
Мир
Washington Post отметила уверенность Путина в ходе «Итогов года»
Общество
Проверка водоснабжения организована в Ивановской области после жалобы Путину
Общество
Второму автору пентаграммы у квартиры военкора Трушнина продлили арест
Мир
Сунак поддержал возможность создания независимого палестинского государства

«Известия» показали кадры из больницы, на которую пожаловались Путину

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Больница поселка Рефтинский в Свердловской области, на условия которой президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Итогов года» пожаловался один из местных жителей, находится в плачевном состоянии. Об этом 14 декабря рассказала сотрудница медицинского учреждения.

По ее словам, после ремонта уже всё отваливается, а в хирургическом отделении течет крыша.

«Вот сделали ремонт. Мы года еще там не работаем, там уже всё отваливается. Это я вам говорю — простая уборщица, которая работает за 16 тыс. рублей», — сказала она.

Женщина также рассказала, что она берет подработку, но ей выплачивается только 50% от стоимости работы, причем она обязана выполнить свою работу на 100%.

«А то, что они там такие деньги вгрохали, а сейчас это всё отваливается. Это как называется? Летом у нас дверь ни одна не закрывалась. Сколько денег туда было вгрохано? Говорили, что 20 млн рублей», — указала работница.

Глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов сообщил, что уже посетил данное медучреждение. По его словам, сейчас идет программа модернизации первичного звена, в больницу вложено около 6 млн рублей на ремонт первого этажа поликлиники. Он добавил, что было приобретено оборудование. Министр заверил, что будет проведен капитальный ремонт оставшихся помещений.

«На будущий год мы готовим проектно-сметную документацию, думаю, что во второй половине года мы приступим к капитальному ремонту оставшихся помещений», — отметил Карлов.

Скинуть по рублю: изменится ли финансирование здравоохранения в 2024 году
Эксперты из отрасли называют бюджет оптимальным в нынешней ситуации

Ранее в этот день Путин заявил, что продление модернизации первичного звена здравоохранения войдет в его предвыборную кампанию. По словам президента, в данной сфере было сделано немало, однако этого недостаточно. Так он ответил на обращение Егора Перминова, который пожаловался на проблемы в сфере здравоохранения в Рефтинском.

Кроме того, российский лидер указал на то, что все новые регионы России также вошли в проект по модернизации первичного звена здравоохранения, на эти цели выделено более миллиарда рублей. Речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

До этого, 28 ноября, Путин заявил о ритмичном наращивании потенциала медицинских учреждений в России. Российский лидер также подчеркнул, что целью проводимой политики является получение гражданами РФ квалифицированной и своевременной помощи в городах и поселках.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023