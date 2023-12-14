«Известия» показали кадры из больницы, на которую пожаловались Путину

Больница поселка Рефтинский в Свердловской области, на условия которой президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Итогов года» пожаловался один из местных жителей, находится в плачевном состоянии. Об этом 14 декабря рассказала сотрудница медицинского учреждения.

По ее словам, после ремонта уже всё отваливается, а в хирургическом отделении течет крыша.

«Вот сделали ремонт. Мы года еще там не работаем, там уже всё отваливается. Это я вам говорю — простая уборщица, которая работает за 16 тыс. рублей», — сказала она.

Женщина также рассказала, что она берет подработку, но ей выплачивается только 50% от стоимости работы, причем она обязана выполнить свою работу на 100%.

«А то, что они там такие деньги вгрохали, а сейчас это всё отваливается. Это как называется? Летом у нас дверь ни одна не закрывалась. Сколько денег туда было вгрохано? Говорили, что 20 млн рублей», — указала работница.

Глава минздрава Свердловской области Андрей Карлов сообщил, что уже посетил данное медучреждение. По его словам, сейчас идет программа модернизации первичного звена, в больницу вложено около 6 млн рублей на ремонт первого этажа поликлиники. Он добавил, что было приобретено оборудование. Министр заверил, что будет проведен капитальный ремонт оставшихся помещений.

«На будущий год мы готовим проектно-сметную документацию, думаю, что во второй половине года мы приступим к капитальному ремонту оставшихся помещений», — отметил Карлов.

Ранее в этот день Путин заявил, что продление модернизации первичного звена здравоохранения войдет в его предвыборную кампанию. По словам президента, в данной сфере было сделано немало, однако этого недостаточно. Так он ответил на обращение Егора Перминова, который пожаловался на проблемы в сфере здравоохранения в Рефтинском.

Кроме того, российский лидер указал на то, что все новые регионы России также вошли в проект по модернизации первичного звена здравоохранения, на эти цели выделено более миллиарда рублей. Речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

До этого, 28 ноября, Путин заявил о ритмичном наращивании потенциала медицинских учреждений в России. Российский лидер также подчеркнул, что целью проводимой политики является получение гражданами РФ квалифицированной и своевременной помощи в городах и поселках.