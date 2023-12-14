МИД РФ назвал опасными попытки отказаться от договоренностей Баку и Еревана

Москва ввиду отсутствия мирного договора между Баку и Ереваном считает крайне опасными попытки дезавуировать договоренности лидеров России, Азербайджана и Армении. Об этом 14 декабря сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Комплекс трехсторонних договоренностей, состоящий из заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября 2022 года, является безальтернативной дорожной картой примирения Баку и Еревана», — отметила она.

По ее словам, данный комплекс охватывает все сферы армяно-азербайджанской нормализации. Речь идет о разблокировании экономических и транспортных связей, делимитации армяно-азербайджанской границы, заключении мирного договора и развитии диалога по линии представителей общественности.

«Данные договоренности сохраняют свою силу, ни одна из сторон не отозвала свою подпись под ними», — подчеркнула Захарова.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 14 декабря утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами. Даты, место и время проведения заседаний и рабочих встреч комиссий будут определяться по согласованию между их председателями, указал он.

В этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян допустил, что Баку и Ереван могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Азербайджан подтвердит уже согласованные лидерами обоих государств принципы и договоренности.

7 декабря Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении. Среди прочего стороны договорились продолжать дискуссию об укреплении взаимного доверия и провести обмен пленными. Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва с удовлетворением воспринимает азербайджано-армянские намерения нормализовать отношения.

В конце ноября Алиев отметил, что для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. По его словам, Баку поддерживает мирную повестку. Тогда же пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января 2024 года.