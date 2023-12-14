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Финляндия снова закрывает все КПП на границе с Россией

Yle: Финляндия снова полностью закрывает границу с Россией
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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Правительство Финляндии приняло решение снова закрыть открытые в ночь на четверг пропускные пункты на границе с Россией, заявила 14 декабря министр внутренних дел Мари Рантанен во время часа вопросов в парламенте Суоми, сообщает YIe.

Когда именно эти КПП закроют и на сколько, не уточняется.

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Ранее в этот же день Финляндия возобновила работу двух КПП на границе с Россией после их двухнедельного закрытия. Финская сторона сняла ограничения на работу и открыла пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». По словам премьер-министра Финляндии, границы должны были открыть до 14 января.

Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко побывала на месте событий и сообщила, что с финской стороны выстраиваются очереди из желающих пересечь границу на автомобилях, но желающих въехать в Финляндию с российской стороны оказалось не так уж и много.

В предыдущий раз, 28 ноября, в Финляндии закрывали все КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря из-за расторжения договора о приграничном сотрудничестве с РФ. После этого премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении соглашения с Финляндией о содействии приграничному сотрудничеству 20 октября. 25-го числа МИД РФ уведомил посольство Финляндии о расторжении соглашения.

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