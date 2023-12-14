Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду

Аэропорт Домодедово готов к работе в сложных погодных условиях. Об этом пресс-служба воздушной гавани сообщила в четверг, 14 декабря, в преддверии снегопада.

«В настоящий момент отмен и задержек рейсов по погодным условиям в аэропорту Домодедово нет», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

В пресс-службе отметили, что технический парк аэропорта полностью укомплектован: подготовлено более 100 единиц снегоуборочной техники и машин для распределения противогололедных реагентов. Также созданы необходимые резервы противообледенительной обработки воздушных судов.

Ранее в этот день синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин рассказал в беседе с RT, что в ночь на пятницу снег усилится. К утру 15 декабря в Москве и области выпадет 10–15 см свежего снега.

В свою очередь в минтрансе Подмосковья рассказали, что циклон «Ваня» придет в Подмосковье к концу недели. В пятницу синоптики прогнозируют сильный снег, ветер до 17 м/с, гололедицу и метель. Водителям порекомендовали сократить поездки на машинах из-за сложных дорожных условий, сообщает телеканал «360».

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал столичных автомобилистов в вечерний час пик 14 декабря выезжать на дороги после 19:00 мск.

Автомобилистов попросили избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.