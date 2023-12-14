Реклама
Прямой эфир
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Мир
Финляндия снова закрывает все КПП на границе с Россией
Общество
ЦОДД рекомендовал водителям выезжать после 19:00 из-за снегопада в Москве
Экономика
МЭР прорабатывает предложения по созданию ОЭЗ в Шебекино Белгородской области
Общество
Минэнерго сообщило о бессрочном характере программы догазификации в РФ
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Экономика
Экономист предрек ключевой ставке ЦБ России новый рост
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
Мир
В АдГ предупредили страны ЕС о негативных последствиях вступления Украины
Происшествия
Трое рабочих в Москве упали в строящийся бассейн с высоты 7 м
Экономика
В Минсельхозе заявили о работе над стабилизацией цен на куриное яйцо
Общество
Проверка водоснабжения организована в Ивановской области после жалобы Путину
Общество
Второму автору пентаграммы у квартиры военкора Трушнина продлили арест
Мир
Сунак поддержал возможность создания независимого палестинского государства

Второму автору пентаграммы у квартиры военкора Трушнина продлили арест

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Светлане Агибаловой, которая вместе с Владиславом Ремневым нарисовала пентаграмму у двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина, продлили арест. Об этом 14 декабря сообщает корреспондент «Известий».

Девушка пробудет под стражей до 18 марта. Ранее в этот день меру пресечения продлили и ее подельнику Владиславу Ремневу, также до 18 марта.

18 октября около двери квартиры военкора «Известий» были обнаружены рисунок пентаграммы со свиной головой и расставленные рядом свечи. Самого Трушнина дома не было, он находится в командировке в Израиле.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по ст.214 УК РФ («Вандализм») и ст.119 УК РФ («Угроза убийством»), поскольку ранее абоненты с украинских номеров уже отправляли журналисту сообщения с угрозами. Позднее также было возбуждено дело по ч.3 ст.144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»).

В тот же день были задержаны подозреваемые — Ремнев и его соучастница Агибалова. По словам Ремнева, задания они выполняли за деньги. Так, выполнено пять заказов по пяти разным адресам, однако значения пентаграмм им не рассказывали.

Позднее, 20 октября, суд на два месяца отправил под стражу Ремнева. Молодой человек 1995 года рождения ранее не был судим и работал в компании страйкбольного оборудования. В тот же день на два месяца была арестована и Агибалова. Девушка также ранее судима не была.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023