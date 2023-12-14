Второму автору пентаграммы у квартиры военкора Трушнина продлили арест

Светлане Агибаловой, которая вместе с Владиславом Ремневым нарисовала пентаграмму у двери квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина, продлили арест. Об этом 14 декабря сообщает корреспондент «Известий».

Девушка пробудет под стражей до 18 марта. Ранее в этот день меру пресечения продлили и ее подельнику Владиславу Ремневу, также до 18 марта.

18 октября около двери квартиры военкора «Известий» были обнаружены рисунок пентаграммы со свиной головой и расставленные рядом свечи. Самого Трушнина дома не было, он находится в командировке в Израиле.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по ст.214 УК РФ («Вандализм») и ст.119 УК РФ («Угроза убийством»), поскольку ранее абоненты с украинских номеров уже отправляли журналисту сообщения с угрозами. Позднее также было возбуждено дело по ч.3 ст.144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста»).

В тот же день были задержаны подозреваемые — Ремнев и его соучастница Агибалова. По словам Ремнева, задания они выполняли за деньги. Так, выполнено пять заказов по пяти разным адресам, однако значения пентаграмм им не рассказывали.

Позднее, 20 октября, суд на два месяца отправил под стражу Ремнева. Молодой человек 1995 года рождения ранее не был судим и работал в компании страйкбольного оборудования. В тот же день на два месяца была арестована и Агибалова. Девушка также ранее судима не была.