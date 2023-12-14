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Российская нейросеть YandexGPT опередила иностранную в ответах на русском

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Нейросеть YandexGPT 2 опередила модель GPT 3.5 по качеству ответов на русском языке. Как рассказали в пресс-службе «Яндекса», по результатам исследования в 63% случаев YandexGPT 2 отвечает на запросы лучше, чем нейросеть компании OpenAI.

Исследование проводилось методом сравнения Side by Side (SBS). Обе нейросети отвечали на один и тот же запрос, а AI-тренеры выбирали лучший ответ, не зная, какая именно модель его сгенерировала. Список запросов сформировали из обезличенных обращений пользователей сервисов «Яндекса».

Технический директор «Яндекс Поиска» Алексей Гусаков отметил, что, сравнивая YandexGPT 2 с другими нейросетями, в первую очередь принимались во внимание потребности пользователей и бизнеса. «И сама технология, и сравнения нужны не для того, чтобы получить абстрактные цифры в бенчмарке, а для помощи людям, создания новых востребованных функций. Именно поэтому значительную часть корзины для сравнения составили настоящие запросы из наших сервисов», — пояснил Гусаков.

YandexGPT умеет, в частности, создавать и перерабатывать тексты, пересказывать статьи и обобщать информацию из отзывов о товарах. Нейросеть доступна в режиме Алисы «Давай придумаем».

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