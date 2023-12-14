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МЭР прорабатывает предложения по созданию ОЭЗ в Шебекино Белгородской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Минэкономразвития РФ вместе с Белгородской областью уже прорабатывает предложения правительству России по созданию особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Шебекинского округа. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщил «Известиям» замглавы МЭР Дмитрий Вахруков.

«Обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот. Рассчитываем, что эти меры помогут региону нарастить инвестиционную привлекательность», — добавил замминистра.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» поручил создать ОЭЗ в Шебекино. В округе необходимо сохранить рабочие места и обеспечить восстановление экономики, подчеркнул глава государства.

11 сентября на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Эволюция преференциальных режимов в России» Вахруков заявил, что целью создания ОЭЗ является не только привлечение инвестиций, но и обеспечение экономического роста.

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