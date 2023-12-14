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В АКИТ оценили результаты эксперимента по продаже рецептурных лекарств онлайн

АКИТ: число заказанных онлайн рецептурных лекарств составило лишь несколько сотен
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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В России количество заказанных онлайн и доставленных рецептурных препаратов за 10 месяцев с момента старта эксперимента в целом по трем регионам составляет несколько сотен штук, рассказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов. По его словам, это крайне низкие показатели, учитывая большой интерес бизнеса и востребованность услуги доставки лекарств у россиян.

В Москве, Московской и Белгородской областях с 1 марта 2023 года проходит эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. К доставке допускаются только препараты из перечня Минздрава, в который не входят сильнодействующие, психотропные и наркотические вещества.

«Экспресс-сервисы, силами которых в основном осуществляется доставка не смогли подключиться к эксперименту: наличие разных требований у каждого отдельного региона сделали этот процесс технологически неосуществимым, разнородные требования не совместимы с действующими бизнес-процессами компаний. При этом важно понимать, что из 15 внесенных в реестр Росздрава участников эксперимента по дистанционной покупке рецептурных препаратов работают доставки только в четырех сетях — остальные только получили разрешение», — отметил Соколов.

В то же время он уточнил, что в доставке безрецептурных препаратов, где изначально был единый централизованный подход к дистанционной торговле, таких проблем не наблюдается. Благодаря отлаженному сервису его востребованность растет ежегодно, добавил президент АКИТ. Он привел данные, согласно которым за 10 месяцев 2023 года объем доставленных клиентам лекарств оценивается в сумму почти 40 млрд рублей, год назад за этот же период сумма заказов с доставкой составляла 21 млрд рублей. При этом количество заказов с услугой доставки год к году выросло на 33% и составило с января по октябрь 21,8 млн, уточнил эксперт.

Кроме того, он оценил влияние на эксперимент планирующегося использования биометрии при продаже рецептурных лекарств.

«Введение единой биометрической системы как одного из способов идентификации клиентов при продаже рецептурных препаратов дистанционно, безусловно, может приветствоваться как развитие новых будущих технологий в покупках. Однако на ход эксперимента это нововведение никак не повлияет. Чтобы в эксперимент начали активно входить участники, необходимо как расширить как перечень регионов-участников, так и установить единые федеральные требования к проведению данного эксперимента», — объяснил Соколов.

С лицом попроще: рецептурные лекарства можно будет купить по биометрии онлайн
Как будет устроен процесс и станет ли сервис популярным

Ранее в этот день сообщалось, что лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту, будут реализовываться в Сети по биометрическим данным. В Центре биометрических технологий рассказали «Известиям», что для этого будет использоваться информация из Единой биометрической системы. Там подчеркнули, что для подтверждения личности будет достаточно любого устройства с камерой, которое способно обеспечить достаточный уровень защиты данных.

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