Жителя Оленегорска приговорили к 13 годам за убийство из ревности

Суд в Мурманской области вынес приговор 24-летнему жителю Оленегорска, который убил малознакомого мужчину из ревности. Об этом сообщают региональные СУ СКР и прокуратура.

Убийство произошло ночью 10 июня во дворе одного из домов по улице Горняков в Оленегорске.

«Сожительница подсудимого сообщила ему о выражаемых в ее адрес знаках внимания со стороны потерпевшего. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина связался с потерпевшим и предложил ему разрешить данную ситуацию», — рассказали в надзорном ведомстве.

Во время встречи молодой житель Оленегорска серьезно избил оппонента, применяя при этом ремень и деревянную палку. Также удары наносились ногами, обутыми в берцы. Потерпевший скончался на месте, а нападавший скрылся, избавившись от орудий преступления, пишет ИА «Би-порт».

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Сам подсудимый свою вину не признал.

13 декабря сообщалось, что суд в Алтайском крае приговорил к 24 годам тюрьмы мужчину, который в начале года поджег в городе Рубцовске дом со спящими в нем людьми, что привело к гибели трех человек, в том числе его сожительницы.