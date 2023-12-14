Во Франции актриса Аджани получила 2 года тюрьмы условно за уклонение от налогов

Суд во Франции приговорил актрису Изабель Аджани к двум годам тюрьмы условно и штрафу в размере €250 тыс. за налоговое мошенничество. Об этом 14 декабря сообщает телеканал BFMTV.

Суд признал 68-летнюю Аджани виновной в уклонении от уплаты налогов.

Сообщается, что она в 2013 году задекларировала €2 млн, полученные в дар от главы Олимпийского комитета Сенегала Мамаду Динья Ндияй, как кредит, чтобы избежать оплаты €1,2 млн трансферных налогов.

Более того, чтобы избежать налога с доходов в размере €236 тыс., она фиктивно стала гражданкой Португалии в 2016–2017 годах, пишет телеканал.

Также сообщается, что Аджани получила от офшорной компании на один из своих американских счетов €119 тыс., которые позже перевела в Португалию, за что получила обвинение в отмывании денег.

Как сообщают адвокаты француженки, сумма была пожертвованием семье горничной для покупки дома в Португалии. Также адвокаты отмечают, что актриса действительно жила между Португалией и Францией.

Все указанные эпизоды были приняты во внимание Национальной финансовой прокуратурой Франции, которая потребовала 18-месячного условного заключения, штрафа в размере €250 тыс. и двух лет дисквалификации.

До этого, 20 ноября, певица Шакира избежала суда в Испании за неуплату €14,5 млн ($15,7 млн) подоходного налога в бюджет Испании в период с 2012 по 2014 год. Исполнительнице придется выплатить штраф в половину долга, всего более €7,3 млн. Кроме того, артистка согласилась выплатить штраф в размере €438 тыс., чтобы избежать трехлетнего тюремного заключения.