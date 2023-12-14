Ледовую переправу через реку Каму открыли в Удмуртии 14 декабря. Движение по льду разрешено для транспорта весом до 2 т.

По данным ИА «Сусанин», переправа связывает Сарапул и поселок Борок. Проезд транспорта будет осуществляться в круглосуточном режиме.

В теплый период населенные пункты связывала паромная переправа, она была открыта с начала мая до 27 ноября.

В Ямало-Ненецком автономном округе на этой неделе увеличили грузоподъемность главной ледовой переправы, связывающей Салехард и Лабытнанги. Выехать на лед могут автомобили массой до 5 т.