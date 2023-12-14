Губернатор Петербурга оценил проект высокоскоростной железнодорожной магистрали

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали будет способствовать «созданию большой агломерации с вовлечением Твери, Великого Новгорода, других регионов СЗФО и всего пространства между двумя столицами», заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Этот проект очень важен для города и страны. От центра Петербурга до центра Москвы — 2 часа 15 минут чистого времени движения поезда, до Новгорода — 30 минут», — подчеркнул Беглов.

По его словам, это откроет «новые серьезные возможности для бизнеса». «Скоростные поезда уйдут с главного хода Октябрьской железной дороги, что повысит скорость движения грузовых составов. Проект положительно повлияет на развитие транспортной доступности всех регионов, через которые пройдет трасса, что, в свою очередь, будет способствовать увеличению турпотока», — рассказал губернатор.

В сфере воздушного сообщения планируется создать Санкт‑Петербургский укрупненный центр единой системы организации воздушного движения. Также предусмотрена реконструкция аэропорта Пулково и строительство аэропортового комплекса в Левашово.

В соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, в Петербурге также реализуется важнейший транспортный проект — строительство Широтной магистрали скоростного движения.

В ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путин заявил, что нужно создать эффективную структуру по развитию высокоскоростных магистралей в России. Они могут появиться не только между Москвой и Санкт‑Петербургом, но и в направлении юга.