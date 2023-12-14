СК начал проверку по факту гибели рабочего птицефабрики на Алтае

В Алтайском крае организована проверка по факту гибели рабочего птицефабрики, которого засыпало зерном. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Трагедия произошла 11 декабря в Первомайском районе. В помещении птицефабрики 49-летнего машиниста механического тока затянуло и засыпало зерном в завальной яме. Рабочий скончался на месте, пишет altapress.ru.

«Следствию предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также установить в действиях лиц, отвечающих за технику безопасности на предприятии, наличие признаков преступления, предусмотренного ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»)», — говорится в сообщении СК.

По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

В августе 2023 года на территории завода в Тамбовской области от травматической асфиксии скончался 20-летний рабочий, которого засыпало сахарным песком. Возбуждено уголовное дело.