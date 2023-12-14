Работа транспорта Санкт-Петербурга на Новый год 2024 — маршруты, расписание

С приближением праздников всё большую актуальность приобретает вопрос работы общественного транспорта в ночь с 31 декабря на 1 января. Особенно это касается крупных городов, где планируются масштабные торжественные мероприятия на открытом воздухе. О том, как будут ходить автобусы, трамваи, поезда метро и электрички в Санкт-Петербурге на Новый год, читайте в материале «Известий».

Работа наземного транспорта в новогоднюю ночь 2024 в Санкт-Петербурге

Как сообщается в Telegram-канале администрации Санкт-Петербурга, самые востребованные маршруты наземного городского транспорта в новогоднюю ночь будут работать круглосуточно. Движение автобусов, трамваев и троллейбусов не прекратится и в Рождество, в ночь с 6 на 7 января.

В ночь с 31 декабря на 1 января на улицах Северной столицы будет работать 21 автобусный маршрут. Регулярное движение продолжат автобусы под номерами 2, 4, 13, 74, 77, 100, 101, 115А, 120, 145, 186, 190, 193, 196, 197, 204Э, 211, 239, 271, 290, 397.

Кроме того, всю ночь пассажирам будут доступны пять троллейбусных и три трамвайных маршрута. В Новый год жители Санкт-Петербурга смогут воспользоваться троллейбусами под номерами 2, 23, 28, 31, 46 и трамваями под номерами 55, 60, 100.

Интервал движения составит полчаса.

В Рождество горожанам будут доступны шесть автобусных маршрутов (2, 4, 74, 193, 239, 271), три троллейбусных (23, 28, 46) и один трамвайный под номером 55.

Помимо этого, во время заседания городского правительства 6 декабря глава комитета по культуре Петербурга Федор Болтин предупредил об ограничении движения для автомобилей по Невскому проспекту. Они начнут действовать 31 декабря с 21:00.

Работа метро в новогоднюю ночь 2024 в Санкт-Петербурге

В новогоднюю и рождественскую ночи метро Санкт-Петербурга продолжит работу, но с некоторыми ограничениями. Поезда будут ходить каждые 5–9 минут.

Так, в 22:00 закроются вестибюли № 1 станций «Московская», «Проспект Ветеранов» и «Дунайская». Через час прекратит работу вестибюль № 2 станции «Невский проспект». Также закроются другие станции и переходы. С полным списком изменений в расписании метро можно ознакомиться на сайте городской администрации.

Пассажирам рекомендуется строить маршруты через дублирующие станции, открытые вестибюли и межстанционные переходы.

Расписание электричек в новогодние праздники 2024 в Санкт-Петербурге

По данным сервиса «Туту», в связи с новогодними праздниками планируются изменения в графике движения электричек. Так, с 31 декабря по 7 января большинство поездов будут ходить по субботнему расписанию, а 8 января — по расписанию воскресенья.

Кроме того, с 31 декабря на 1 января многие вечерние и ночные электрички будут отменены, маршрут некоторых поездов сократится. Это связано со снижением пассажиропотока в этот период времени.

Ранее «Известия» рассказали, куда сходить на каток в Санкт-Петербурге и сколько это будет стоить.