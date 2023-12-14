Путин извинился перед россиянами за резкий рост цен на куриные яйца

Президент России Владимир Путин принес извинения россиянам за резкий рост цен на куриное яйцо в рамках программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 14 декабря.

«Сожалею и приношу свои извинения на этот счет», — заявил президент.

Причинами резкого скачка цен Путин выделил рост спроса и не открытый вовремя экспорт. Также он отметил сбой в работе правительства.

«Спрос увеличился, а объемы производства — нет, это первое. Второе — вовремя не открыли импорт в должном объеме. Вот сейчас, кстати говоря, и из Турции предлагают поставки дополнительные, у нас отлично развиваются экономические связи, отношения, в том числе в сфере сельского хозяйства. Из других стран, из Белоруссии предлагают, но вовремя не открыли», — пояснил Путин.

Также глава государства поделился, что он, как и многие, любит этот продукт, и добавил, что раньше мог с утра «навернуть» даже 10 яиц.

Он сообщил, что в рамках ЕврАзЭС в ближайшее время будет принято решение, и ситуация с ценами на куриные яйца будет улучшаться. Вопрос поднимался на обсуждение с Минсельхоза России еще две недели назад, добавил он.

Президент пообещал, что в ближайшее время ситуация будет исправлена.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» шла более 4 часов, совместив прямую линию и большую пресс-конференцию. За это время президент ответил более чем на 80 вопросов. Всего на прямую линию поступило более 2 млн вопросов от граждан.

Ранее, 13 декабря, правительство РФ обнулило пошлины на импортные яйца. Таким образом правительство намерено стимулировать рост предложений на рынке и сбить цену на продукт.

В тот же день в Генпрокуратуре заявили, что по факту необоснованного завышения цен на яйца будут приняты меры реагирования для защиты прав потребителей.

В свою очередь президент агропродовольственного фонда «Свое» Андрей Даниленко заявил «Известиям», что введение тарифной льготы на ввоз пищевого яйца домашних кур очень своевременно и поможет сбалансировать потребительские цены на внутреннем рынке. В то же время за период действия этой меры — с 1 января по 30 июня 2024 года — российские производители смогут нарастить собственные объемы производства. Все российские предприятия, в том числе и пострадавшие от птичьего гриппа, через полгода смогут заместить импорт и сохранить стабильную ситуацию с ценой, считает эксперт.

До этого, 8 декабря, генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил провести проверку по факту необоснованного завышения цен на куриные яйца и принять меры. Уточнялось, что средняя розничная цена яиц поднялась более чем на 40%.