СМИ узнали о планах Финляндии снова закрыть все КПП на границе с Россией

Финляндия может снова закрыть все КПП на границе с Россией сразу после их открытия 14 декабря. Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на источники.

По информации издания, во второй половине дня министры соберутся на дополнительное заседание, чтобы рассмотреть ситуацию на границе с Россией.

По словам министра обороны страны Антти Хакканена, выводы по ситуации приходится делать довольно поспешно, указывается в статье. Он подтвердил, что есть признаки того, что граница будет закрыта полностью.

В этот же день в таможне сообщили о возобновлении работы двух КПП на границе с Финляндией после их двухнедельного закрытия.

По словам премьер-министра Финляндии, КПП планировалось открыть до 14 января. Финская сторона сняла ограничения на работу и открыла пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)».

Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко с места событий сообщила, что с финской стороны выстраиваются очереди из желающих пересечь границу на автомобилях, но желающих въехать в Финляндию с российской стороны оказалось не так уж и много.

В предыдущий раз, 28 ноября, в Финляндии объявили о закрытии всех КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря, об этом сообщил премьер министр страны Орпо. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны. В тот же день газета Iltalehti отметила, что из-за закрытия финско-российской границы проживающим в РФ гражданам Финляндии стало значительно труднее посещать родину.