Реклама
Прямой эфир
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Мир
Финляндия снова закрывает все КПП на границе с Россией
Общество
ЦОДД рекомендовал водителям выезжать после 19:00 из-за снегопада в Москве
Экономика
МЭР прорабатывает предложения по созданию ОЭЗ в Шебекино Белгородской области
Общество
Минэнерго сообщило о бессрочном характере программы догазификации в РФ
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Экономика
Экономист предрек ключевой ставке ЦБ России новый рост
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
Мир
В АдГ предупредили страны ЕС о негативных последствиях вступления Украины
Происшествия
Трое рабочих в Москве упали в строящийся бассейн с высоты 7 м
Экономика
В Минсельхозе заявили о работе над стабилизацией цен на куриное яйцо
Общество
Проверка водоснабжения организована в Ивановской области после жалобы Путину
Общество
Второму автору пентаграммы у квартиры военкора Трушнина продлили арест
Мир
Сунак поддержал возможность создания независимого палестинского государства
Сюжет:

СМИ узнали о планах Финляндии снова закрыть все КПП на границе с Россией

Iltalehti: Финляндия может заново закрыть все КПП на границе с Россией
0
Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Финляндия может снова закрыть все КПП на границе с Россией сразу после их открытия 14 декабря. Об этом сообщает Iltalehti со ссылкой на источники.

По информации издания, во второй половине дня министры соберутся на дополнительное заседание, чтобы рассмотреть ситуацию на границе с Россией.

По словам министра обороны страны Антти Хакканена, выводы по ситуации приходится делать довольно поспешно, указывается в статье. Он подтвердил, что есть признаки того, что граница будет закрыта полностью.

Ушли в пропуск: РФ готовит ответ на закрытие КПП со стороны Финляндии
Какие ограничения вводит Хельсинки и почему республика идет по этому пути

В этот же день в таможне сообщили о возобновлении работы двух КПП на границе с Финляндией после их двухнедельного закрытия.

По словам премьер-министра Финляндии, КПП планировалось открыть до 14 января. Финская сторона сняла ограничения на работу и открыла пассажирское и грузовое движение через пункты пропуска «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)».

Корреспондент «Известий» Наталия Оскерко с места событий сообщила, что с финской стороны выстраиваются очереди из желающих пересечь границу на автомобилях, но желающих въехать в Финляндию с российской стороны оказалось не так уж и много.

В предыдущий раз, 28 ноября, в Финляндии объявили о закрытии всех КПП на границе с Россией с 30 ноября до 13 декабря, об этом сообщил премьер министр страны Орпо. В МВД Финляндии заявили, что впредь прием заявлений о предоставлении убежища будет происходить в аэропортах и морских портах страны. В тот же день газета Iltalehti отметила, что из-за закрытия финско-российской границы проживающим в РФ гражданам Финляндии стало значительно труднее посещать родину.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023