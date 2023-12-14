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Аналитик объяснила рост золотых резервов России

Золотые резервы России впервые превысили $150 млрд: Веретенникова назвала причину
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Золотые резервы России впервые достигли рекордных показателей в $151,9 млрд. Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова объяснила «Известиям» 14 декабря, что основной причиной роста резервов в золоте стала их положительная переоценка.

«Стоимость драгоценного металла растет на протяжении последних месяцев вследствие сохраняющейся геополитической напряженности в мире, а также благодаря растущему спросу со стороны мировых центробанков, которые ищут альтернативу доллару. Так, стоимость золота в период с 1 по 30 ноября выросла на 2,75%», — уточнила эксперт.

В октябре золотые резервы были оценены на уровне $148,7 млрд, в ноябре — $151,9 млрд, что в процентном выражении составило 2,15%, добавила она. Аналитик обратила внимание на то, что одновременно в физическом выражении золотой запас сократился примерно на 16 т, до 2315 т. Этот объем уменьшается второй месяц подряд, добавила она.

«Вероятнее всего, в 2024 году рост золотых резервов в РФ продолжится. По большей части причина сохранится: стоимость золота продолжит расти. На вчерашнем заседании ФРС (Федеральная резервная система. — Ред.) ожидаемо сохранила ключевую ставку на уровне 5,25–5,5% и существенно смягчила свою риторику, что было воспринято рынком, как завершение цикла ужесточения ДКП (денежно-кредитной политики. — Ред.). Соответственно, доллар начал ослабление и может продолжить его далее в 2024 году, когда ФРС перейдет к снижению ставки. Это положительно отразится на росте стоимости сырьевых товаров, а также золота», — рассказала Веретенникова.

По ее словам, еще одним положительным фактором роста цен на золото может стать продолжающийся повышенный спрос на металл со стороны мировых центробанков.

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Ранее, 17 октября, глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, что резервы РФ хранятся в китайских юанях и золоте. Он отметил, что это базовые два актива. Министр выразил мнение, что это наиболее надежные активы для хранения золотовалютных резервов.

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