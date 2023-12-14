Аналитик объяснила рост золотых резервов России

Золотые резервы России впервые достигли рекордных показателей в $151,9 млрд. Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова объяснила «Известиям» 14 декабря, что основной причиной роста резервов в золоте стала их положительная переоценка.

«Стоимость драгоценного металла растет на протяжении последних месяцев вследствие сохраняющейся геополитической напряженности в мире, а также благодаря растущему спросу со стороны мировых центробанков, которые ищут альтернативу доллару. Так, стоимость золота в период с 1 по 30 ноября выросла на 2,75%», — уточнила эксперт.

В октябре золотые резервы были оценены на уровне $148,7 млрд, в ноябре — $151,9 млрд, что в процентном выражении составило 2,15%, добавила она. Аналитик обратила внимание на то, что одновременно в физическом выражении золотой запас сократился примерно на 16 т, до 2315 т. Этот объем уменьшается второй месяц подряд, добавила она.

«Вероятнее всего, в 2024 году рост золотых резервов в РФ продолжится. По большей части причина сохранится: стоимость золота продолжит расти. На вчерашнем заседании ФРС (Федеральная резервная система. — Ред.) ожидаемо сохранила ключевую ставку на уровне 5,25–5,5% и существенно смягчила свою риторику, что было воспринято рынком, как завершение цикла ужесточения ДКП (денежно-кредитной политики. — Ред.). Соответственно, доллар начал ослабление и может продолжить его далее в 2024 году, когда ФРС перейдет к снижению ставки. Это положительно отразится на росте стоимости сырьевых товаров, а также золота», — рассказала Веретенникова.

По ее словам, еще одним положительным фактором роста цен на золото может стать продолжающийся повышенный спрос на металл со стороны мировых центробанков.

Ранее, 17 октября, глава Минфина России Антон Силуанов рассказал, что резервы РФ хранятся в китайских юанях и золоте. Он отметил, что это базовые два актива. Министр выразил мнение, что это наиболее надежные активы для хранения золотовалютных резервов.