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Съезд партии Единая Россия на ВДНХ: программа и участники

Планируется, что политики объявят о поддержке действующего президента РФ в выборах 17 марта 2024 года
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Биятов
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Дата ХХI съезда партии «Единая Россия» назначена на 17 декабря 2023 года. Мероприятие пройдет в Москве на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. До этого партия провела три панельных дискуссии, главными участниками которых стали представители регионов. Планируется, что речь на съезде коснется текущей ситуации в стране и приоритетных задач партии на следующий год. Что будет включать программа съезда «Единой России» и какова история создания партии — в материале «Известий».

Когда будет съезд Единой России в 2023 году

ХХI съезд партии «Единая Россия» запланирован на 17 декабря и будет проходить на площадке выставки-форума «Россия». Перед самим мероприятием партийные отделения проведут конференции и определят делегатов. Панельные дискуссии ранее прошли в Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и Москве.

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Участники встречи обозначат приоритетные задачи на ближайшее время и примут решение по изменениям в уставе партии. Кроме того, «Единая Россия» планирует провести ротацию руководящих органов. По словам депутата Госдумы Александра Сидякина, состав высшего и генерального совета изменится на 20%. На съезде партия также объявит о поддержке действующего президента РФ Владимира Путина. Согласно решению ЦИК, выборы главы государства пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024-го, а период самовыдвижения завершится до 27 декабря 2023 года.

Съезд Единой России на ВДНХ 17 декабря: программа, кто будет участвовать

Главными участниками съезда станут руководители общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева и представители делегации из регионов РФ.

Дагестанскую делегацию возглавит Сергей Меликов. Помимо главы региона, субъект РФ будут представлять 12 делегатов, которых избрали местные отделения партии. В их числе депутаты Народного собрания РД и лидеры районов. Кроме того, в съезде примут участие заместитель секретаря регионального отделения партии, руководитель региональной приемной председателя партии «Единая Россия» Елена Ельникова и заместитель секретаря регионального отделения, руководитель регионального исполнительного комитета партии Магомед Магомедов.

В преддверии мероприятия были проведены три панельные дискуссии. Первое — под названием «Горжусь Россией» — состоялось на территории мемориального комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области. Вторая встреча под названием «Верю в Россию» прошла в Нижнем Новгороде. Заключительная дискуссия, «Будущее России», была организована в Москве. Участники мероприятия обсудили результаты работы по Народной программе «Единой России», поговорили о ключевых вопросах жизни страны, а также сформулировали основные предложения для обсуждения на XXI съезде партии.

Единая Россия: история создания партии, лидер

Партия «Единая Россия» была образована на базе трех политических объединений: «Единство», «Отечество» и движения «Вся Россия». Союз был зарегистрирован министерством юстиции РФ 31 января 2003 года под официальным названием «Единая Россия».

На данный момент она является крупнейшей в России партией и поддерживает политику президента и правительства. Идеология основана на принципах консерватизма и центризма. Партия выступает за укрепление государственного суверенитета страны, повышение обороноспособности и патриотическое воспитание молодого поколения. В 2018 году на XVIII съезде партии в устав приняли изменения, закрепившие базовые ценности объединения, среди которых было благополучие человека, единство и суверенитет страны, а также развитие России.

Председателем партии является премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, высший совет возглавляет Борис Грызлов, пост секретаря генерального совета занимает вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Руководителями Центрального совета сторонников являются депутат Госдумы РФ Сергей Боярский, вице-спикер нижней палаты Петр Толстой и общественный деятель Евгения Лазарева.

Партия «Единая Россия» состоит из региональных, местных и первичных отделений. Региональные создаются в каждом субъекте Федерации, местные — в муниципальном районе, первичные — в городском или сельском поселении. Численность партии составляет 2 млн человек. Съезд «Единой России» решает вопросы внутрипартийной жизни, включая создание и ликвидацию структурных подразделений и ее руководящих органов, определяет главные направления деятельности партии.

Выставка-форум Россия на ВДНХ 2023: другие мероприятия

С 4 ноября по 12 апреля 2024 года на ВДНХ проходит выставка-форум «Россия». Выставочные павильоны посвящены главным достижениям каждого региона России в науке, культуре, промышленности, энергетике, строительстве и транспорте. Гости смогут увидеть стенды 89 регионов и посетить образовательные программы по развитию новых технологий в стране.

Выставка-форум «Россия» на ВДНХ: самые интересные экспозиции и события
Что можно будет увидеть на грандиозной выставке «Россия» и почему она уникальна

Вход на территорию ВДНХ и выставку является свободным (на некоторые мероприятия может понадобиться предварительная регистрация). Посетителей выставки встречает инсталляция «Живая карта России» высотой более 10 м. Вышитое полотно с многообразием национальных узоров создано Чувашским национальным музеем.

А 5 декабря 2023 года в 75-м павильоне открылся Новогодний базар. В универмаге представлено множество товаров от региональных производителей. Посетители смогут выбрать подарки для родных и близких к Новому году. Ассортимент разнообразен и включает уникальные товары из камня, кожи, дерева, керамики, фарфора, а также аксессуары и текстиль.

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