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«Автодор» назвал стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани

Автодор: проезд по трассе М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4481 рубль
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани составит 4481 рубль для легковых авто, сообщили 14 декабря в «Автодоре».

В свою очередь, проезд по трассе М-12 от Нижнего Новгорода до Казани составит 1660 рублей для легковых авто.

«Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4481 рублей. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей. Проезд от Нижнего Новгорода до Казани на легковом автомобиле обойдется в 1660 [рублей], на грузовом — в 3912 [рублей]», — приводит сообщение ТАСС.

Также в компании отметили, что до конца 2023 года планируется открыть движение по всем 810 км трассы М-12.

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Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» ответил на обращение жителя Москвы Сергея Гвоздева-Карелина, который пожаловался на высокий тариф за проезд по трассе М-12 Москва – Казань. По его словам, проезд стоит почти 6 тыс. рублей, в то время как первоначально планировалось установить на уровне 4 тыс. рублей. Путин пообещал проверить эту информацию.

9 декабря «Известия» сообщили, что участок скоростной трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани будет открыт до конца 2023 года. По новой дороге можно будет добраться чуть больше чем за шесть часов вместо 12.

В будущем дорогу продлят до Тюмени, постановление об этом 2 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Маршрут в официальных документах будет обозначаться как Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. М-12 станет частью стратегического транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока, который свяжет всю страну.

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