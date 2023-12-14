Зеленский признал возможность негативного для Украины исхода саммита ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря допустил, что открывшийся в Брюсселе саммит Евросоюза, где будет в том числе рассматриваться вопрос о членстве республики в объединении, может закончиться плохо для Киева.

«Сегодня особенный день, который войдет в историю. Будет ли он для нас хорошим или плохим, история зафиксирует всё», — цитирует Reuters Зеленского.

При этом он заявил, что Украина якобы выполнила условия ЕС по реформам, необходимым для получения права на переговоры о членстве.

Саммит Евросоюза проходит 14–15 декабря в Брюсселе. Ожидается, что европейские лидеры рассмотрят вопрос о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в союз, который потребует согласия всех 27 стран — членов ЕС. При этом 13 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении заблокировать переговоры.

14 декабря посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что перспективы вступления Украины в ЕС призрачны. В частности, Братислава и Будапешт, вероятно, выступят против Киева, допустил дипломат.

13 декабря перед началом встречи с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии на саммите стран ЕС в Брюсселе станут определяющими для Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.