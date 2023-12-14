Реклама
Прямой эфир
Мир
Москва намерена укрепить свои позиции в Латинской Америке
Экономика
Путин поручил создать особую экономическую зону в Шебекино Белгородской области
Мир
Нарышкин назвал контрнаступление ВСУ полным провалом
Общество
Путин заявил о продлении программы модернизации первичного звена здравоохранения
Мир
ЕС выделит €65 млн странам, принимающим больше всего украинских беженцев
Мир
На Украине сообщили об установке «зубов дракона» на границе с РФ и Белоруссией
Мир
В США назвали просьбы об оружии для ВСУ признаком паники Зеленского
Экономика
Экономист предрек ключевой ставке ЦБ России новый рост
Экономика
Путин заявил о росте доли отечественных брендов на рынке на 30%
Мир
В АдГ предупредили страны ЕС о негативных последствиях вступления Украины
Происшествия
Трое рабочих в Москве упали в строящийся бассейн с высоты 7 м
Мир
Нарышкин указал на циничное использование украинцев Вашингтоном и его союзниками
Общество
Проверка водоснабжения организована в Ивановской области после жалобы Путину
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Мир
Сунак поддержал возможность создания независимого палестинского государства

Зеленский признал возможность негативного для Украины исхода саммита ЕС

0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President of Ukraine
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский 14 декабря допустил, что открывшийся в Брюсселе саммит Евросоюза, где будет в том числе рассматриваться вопрос о членстве республики в объединении, может закончиться плохо для Киева.

«Сегодня особенный день, который войдет в историю. Будет ли он для нас хорошим или плохим, история зафиксирует всё», — цитирует Reuters Зеленского.

При этом он заявил, что Украина якобы выполнила условия ЕС по реформам, необходимым для получения права на переговоры о членстве.

Саммит Евросоюза проходит 14–15 декабря в Брюсселе. Ожидается, что европейские лидеры рассмотрят вопрос о начале переговоров с Украиной о ее вступлении в союз, который потребует согласия всех 27 стран — членов ЕС. При этом 13 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о намерении заблокировать переговоры.

Блок и негатив: Украину больше не хотят видеть в Евросоюзе
Кто выступает против старта переговоров о принятии Киева в объединение

14 декабря посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что перспективы вступления Украины в ЕС призрачны. В частности, Братислава и Будапешт, вероятно, выступят против Киева, допустил дипломат.

13 декабря перед началом встречи с премьер-министром Словении Робертом Голобом в Париже президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что дискуссии на саммите стран ЕС в Брюсселе станут определяющими для Украины, Молдавии, Грузии и стран Западных Балкан.

Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС в феврале 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня того же года председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023