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Проверка водоснабжения организована в Ивановской области после жалобы Путину
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Проверка водоснабжения организована в Ивановской области после жалобы Путину

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Фото: ТАСС/URA.RU/Алексей Андронов
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Проверка системы водоснабжения организована в деревне Акишево Ивановской области после вопроса, поступившего на «Итоги года с Владимиром Путиным». Об этом 13 декабря сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

В ведомстве указали, что в ходе прямой линии жители Кинешемского района области пожаловались на отсутствие подачи воды.

«В СУ СК России по Ивановской области по данному факту организована проверка на предмет халатности уполномоченных должностных лиц (ч. 1 ст. 293 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Правоохранители проверят озвученные доводы и дадут правовую оценку сложившейся ситуации.

Между тем в пресс-службе правительства области указали, что региональные власти предпримут шаги для обеспечения семей качественной водой.

«Деревня Акишево располагается в Кинешемском районе, в ней проживают 57 человек. Жители пользуются нецентрализованной системой водоснабжения — это личные скважины и колодцы. Будут предприняты шаги для обеспечения качественной водой обратившейся на прямую линии семьи», — сообщается на сайте правительства.

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«Итоги года с Владимиром Путиным» проводились более четырех часов в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря.

После прямой линии проверки начались и в Республике Крым, где «Народный фронт» приступил к решению проблем жителей сел Сенное и Муромское Белогорского района, которые посетовали на плохое электроснабжение из-за советского трансформатора.

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