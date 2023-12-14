Две девушки пострадали при опрокидывании авто на астраханской трассе
В Приволжском районе Астраханской области в результате опрокидывания легковушки пострадали две девушки. Об этом сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на ГКУ «Волгоспас».
Авария произошла 13 декабря в районе моста. Автомобиль ВАЗ-2107 вылетел с дороги в кювет, в результате чего две девушки получили различные травмы.
Прибывшие спасатели деблокировали пострадавших из машины и передали сотрудникам скорой помощи. Разлива топлива на месте ДТП не зафиксировано.
Вечером 12 декабря автомобиль «ВАЗ-2107» вылетел с дороги Сыктывкар – Эжва и опрокинулся в кювет. В результате ДТП пострадала 19-летняя пассажирка авто.