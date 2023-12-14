Сунак поддержал возможность создания независимого палестинского государства

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак не согласился с мнением посла Израиля в стране Ципи Хотовели о невозможности создания независимого палестинского государства. Свою позицию британский премьер выразил 14 декабря в комментарии Sky News.

Ранее в этот же день Хотовели заявила каналу, что израильские власти никогда не примут данное предложение. Подобную идею она прокомментировала словами «абсолютно нет».

«Мы с этим не согласны. Наша давняя позиция остается в том, что решение о сосуществовании двух государств является правильным результатом», — ответил позже на ее слова Сунак.

Он добавил, что в ходе палестино-израильского конфликта гибнет слишком много невинных людей. По словам Сунака, в ходе недавнего разговора он призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху принять все доступные меры по защите гражданских лиц.

Великобритания также предпринимает усилия для доставки в сектор Газа больших объемов гуманитарной помощи и настаивает на расширении доступа в анклав в целях обеспечения его населения необходимой помощью, подчеркнул премьер.

Накануне Великобритания и США ввели очередные санкционные меры против семи физических лиц, связанных с палестинским движением ХАМАС, а также радикальным палестинским движением «Исламский джихад». Для британской стороны новые санкции стали вторым раундом ограничительных мер против движения.

В этот же день о попытках США изобрести в Палестине новое государство заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что ситуация в секторе Газа, где израильская армия сравнивает с землей целые жилые кварталы, ужасная. При этом Израиль считает, что у него есть полное право уничтожить представителей палестинского движения ХАМАС любыми средствами, отметил глава дипведомства.

До этого, 20 октября, Сунак призвал мировых лидеров делать всё возможное, чтобы предотвратить расширение конфликта на Ближнем Востоке. Тогда же британский премьер указал на необходимость обеспечить доставку гуманитарной помощи населению в секторе Газа, отметив, что «Великобритания готова помочь».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.