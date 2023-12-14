Путин рассказал, кем хотел стать в детстве

Президент России Владимир Путин заявил, что в детстве сначала мечтал стать летчиком, а потом — разведчиком. Об этом он рассказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«Я говорил об этом. Каждый человек в разные периоды своей жизни по-разному относится к ценностям, которые его окружают. Я хотел быть и летчиком. Но основная [мечта], уже когда в старших классах [учился], я хотел быть разведчиком, и я, как вы знаете, стал им», — поделился он.

Ранее, 5 декабря, президент рассказал о самом теплом детском воспоминании, связанном с семьей. Он вспомнил, как мама поставила его в угол, а потом в течение какого-то времени ходила, грозно смотрела и спрашивала, будет ли он просить прощение. По словам президента, после она начала его целовать, сама вытащила из угла. Но то, как мама это делала, это отдельный разговор, подытожил российский лидер.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.